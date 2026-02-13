Vente de vêtements solidaire Marlenheim

Vente de vêtements solidaire

Vente de vêtements solidaire organisé par Caritas Alsace le mercredi 11 mars 2026 de à 14h à 17h 6 rue de l’Abbé Delsor à Marlenheim. .

