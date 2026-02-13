Vente de vêtements solidaire Marlenheim
Vente de vêtements solidaire Marlenheim mercredi 11 mars 2026.
Vente de vêtements solidaire
6 rue de l’Abbé Delsor Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-03-11 14:00:00
fin : 2026-03-11 17:00:00
Date(s) :
2026-03-11
Vente de vêtements solidaire organisé par Caritas Alsace le mercredi 11 mars 2026 de à 14h à 17h 6 rue de l’Abbé Delsor à Marlenheim. .
6 rue de l’Abbé Delsor Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 26 69 13 84
L’événement Vente de vêtements solidaire Marlenheim a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble