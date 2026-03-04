Réunion d’information Marlenheim
Réunion d’information Marlenheim mardi 16 juin 2026.
Marlenheim
Réunion d’information
1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-16 20:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Réunion d’information périnatalité et perturbateurs endocriniens comment protéger bébé ?
Le 16 juin 2026 à 20h à l’Espace Culturel et Touristique à Marlenheim.
Intervenants Dr Suzanne Karcher, Médecin généraliste à Irmstett et Dr Olivier Ruffenach, Médecin généraliste à Marlenheim.
Entrée libre, organisé par la CPTS Mossig et Vignoble. 0 .
1 Place de la Liberté Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 08 04 32 contact@cpts-mossig-vignoble.fr
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English :
L’événement Réunion d’information Marlenheim a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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