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Réunion d’information Marlenheim

Réunion d’information Marlenheim

Réunion d’information Marlenheim mardi 16 juin 2026.

Adresse : 1 Place de la Liberté

Ville : 67520 Marlenheim

Département : Bas-Rhin

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0

Marlenheim

Réunion d’information

1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-16 20:00:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Réunion d’information périnatalité et perturbateurs endocriniens comment protéger bébé ?
Le 16 juin 2026 à 20h à l’Espace Culturel et Touristique à Marlenheim.
Intervenants Dr Suzanne Karcher, Médecin généraliste à Irmstett et Dr Olivier Ruffenach, Médecin généraliste à Marlenheim.
Entrée libre, organisé par la CPTS Mossig et Vignoble. 0  .

1 Place de la Liberté Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 08 04 32  contact@cpts-mossig-vignoble.fr

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English :

L’événement Réunion d’information Marlenheim a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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