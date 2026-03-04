Marlenheim

Réunion d’information

1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-16 20:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Réunion d’information périnatalité et perturbateurs endocriniens comment protéger bébé ?

Le 16 juin 2026 à 20h à l’Espace Culturel et Touristique à Marlenheim.

Intervenants Dr Suzanne Karcher, Médecin généraliste à Irmstett et Dr Olivier Ruffenach, Médecin généraliste à Marlenheim.

Entrée libre, organisé par la CPTS Mossig et Vignoble. 0 .

1 Place de la Liberté Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 08 04 32 contact@cpts-mossig-vignoble.fr

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English :

L’événement Réunion d’information Marlenheim a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble