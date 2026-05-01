Marlenheim

Concert annuel

2a rue de l’usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Prêts pour un voyage hors du temps ?

L’Harmonie CAECILIA de Marlenheim vous embarque dans une aventure musicale spectaculaire à travers les époques.

Samedi 23 mai 2026 20H30 Salle des Roseaux Entrée libre ‘(Plateau) Petite restauration.

Des sonorités futuristes aux ambiances d’un autre âge, laissez-vous transporter dans un univers où passé, présent et futur se rencontrent… Entre Entre Vikings, samourais, pionniers du Far West et dinausores, chaque note vous fera voyager toujours plus loin.

Un concert original, visuel et immersif.

Infos et Réservations 06 51 11 67 58 09 54 59 28 69. .

2a rue de l’usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 11 67 58

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English :

L’événement Concert annuel Marlenheim a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble