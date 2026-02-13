36e Mercredi de Marlenheim

1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-04 20:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Mercredi 4 mars 2026 à 20h

36ème Mercredi de Marlenheim Le train Militaire Français de Berlin et ses secrets (1945-1994) .

Organisé par la Ville de Marlenheim 0 .

1 Place de la Liberté Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 57 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 36e Mercredi de Marlenheim Marlenheim a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble