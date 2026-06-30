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Les rendez-vous de la forme Ping santé Marlenheim

samedi 11 juillet 2026 · Marlenheim

Les rendez-vous de la forme Ping santé Marlenheim

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
6 rue des Lilas
Ville
67520 Marlenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Marlenheim

Les rendez-vous de la forme Ping santé

6 rue des Lilas Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Ping Santé.
Organisé par la Ville de Marlenheim.
Inscriptions auprès de la Mairie. 0  .

6 rue des Lilas Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 29 57 

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English :

L’événement Les rendez-vous de la forme Ping santé Marlenheim a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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