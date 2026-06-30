AGENDA · Marlenheim
Les rendez-vous de la forme Ping santé Marlenheim
samedi 11 juillet 2026 · Marlenheim
Informations pratiques
Marlenheim
Les rendez-vous de la forme Ping santé
6 rue des Lilas Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Ping Santé.
Organisé par la Ville de Marlenheim.
Inscriptions auprès de la Mairie. 0 .
6 rue des Lilas Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 29 57
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English :
L’événement Les rendez-vous de la forme Ping santé Marlenheim a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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