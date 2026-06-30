Informations pratiques

Marlenheim

Les rendez-vous de la forme Ping santé

6 rue des Lilas Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Ping Santé.

Organisé par la Ville de Marlenheim.

Inscriptions auprès de la Mairie. 0 .

6 rue des Lilas Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 29 57

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English :

L’événement Les rendez-vous de la forme Ping santé Marlenheim a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble