Les rendez-vous de la forme Tennis de santé Marlenheim
Les rendez-vous de la forme Tennis de santé Marlenheim samedi 25 juillet 2026.
Marlenheim
Les rendez-vous de la forme Tennis de santé
2a rue de l’usine Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Rendez-vous de la forme tennis, animé par Nicolas PISTORIUS.
Date samedi 19 juillet
Horaires 10h-12h
Lieu salle culturelle Les Roseaux 0 .
2a rue de l’usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 29 59 mairie@marlenheim.fr
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English :
L’événement Les rendez-vous de la forme Tennis de santé Marlenheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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