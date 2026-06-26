Collecte de sang Marlenheim
Collecte de sang Marlenheim mercredi 19 août 2026.
Marlenheim
Collecte de sang
Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19 16:30:00
fin : 2026-08-19 20:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Don du sang organisé par l’association Les Globules de Marlenheim. 0 .
Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 12 45 97
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English :
L’événement Collecte de sang Marlenheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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