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Collecte de sang Marlenheim

Collecte de sang Marlenheim

Collecte de sang Marlenheim mercredi 19 août 2026.

Ville
67520 Marlenheim
Département
Bas-Rhin
Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
16:30:00
Tarif
0

Marlenheim

Collecte de sang

Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19 16:30:00
fin : 2026-08-19 20:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Don du sang organisé par l’association Les Globules de Marlenheim. 0  .

Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 12 45 97 

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English :

L’événement Collecte de sang Marlenheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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