Marlenheim

Soirs d’été Marlenheim Broken Arrows

Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Soirs d’été à Marlenheim

Du 17 juillet au 28 août prochain, la Ville de Marlenheim en partenariat avec la Médiathèque de Marlenheim, vous proposent chaque vendredi à 20h30 un concert gratuit !

Vendredi 21 août

Concert “Broken Arrows” Etang de pêche

Après une série de concerts retraçant avec brio la carrière de Neil Young, Broken Arrows décide de suivre sa propre voie en composant son premier album Route 35 Exit 13 , qui comporte 14 titres originaux. Leurs chansons alternent entre grunge, country rock, ballades intimistes et harmonies vocales captivantes. Bercés par l’esprit du Loner, les quatres musiciens auront à coeur de vous transporter à travers une épopée en quête de liberté, à la fois brute et fragile.

Buvette Association de pêche

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Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 29 59 mairie@marlenheim.fr

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English :

L’événement Soirs d’été Marlenheim Broken Arrows Marlenheim a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble