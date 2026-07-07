Tournoi de Beach Tennis Promenade des Alliés Dinard

Informations pratiques

Dinard

Tournoi de Beach Tennis

Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 13:45:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Tournoi de beach tennis sur la plage de l’Ecluse.

Inscription au bureau des animations de la Plage de l’Ecluse.

Renseignements 07 82 70 67 12

Tarif 2€ (en espèces uniquement) .

Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 70 67 12

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English :

L’événement Tournoi de Beach Tennis Dinard a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme