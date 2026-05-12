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Tournoi de beach-volley Plage de Trescadec Audierne

Tournoi de beach-volley Plage de Trescadec Audierne dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Plage de Trescadec

Adresse : Avenue Manu Brusq

Ville : 29770 Audierne

Département : Finistère

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Audierne

Tournoi de beach-volley

Plage de Trescadec Avenue Manu Brusq Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Ouvert à tous. Organisé par le Volley-Ball Club Cap-Sizun.   .

Plage de Trescadec Avenue Manu Brusq Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 30 96 53 09 

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English : Tournoi de beach-volley

L’événement Tournoi de beach-volley Audierne a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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