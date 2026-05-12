Tournoi de beach-volley Plage de Trescadec Audierne
Tournoi de beach-volley Plage de Trescadec Audierne dimanche 19 juillet 2026.
Audierne
Tournoi de beach-volley
Plage de Trescadec Avenue Manu Brusq Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Ouvert à tous. Organisé par le Volley-Ball Club Cap-Sizun. .
Plage de Trescadec Avenue Manu Brusq Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 30 96 53 09
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English : Tournoi de beach-volley
L’événement Tournoi de beach-volley Audierne a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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