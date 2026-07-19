AGENDA · Clohars-Carnoët
Tournoi de beach-volley Plage de Bellangenet Clohars-Carnoët
vendredi 31 juillet 2026 · Plage de Bellangenet · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Tournoi de beach-volley
Plage de Bellangenet Impasse du Loch Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 21:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Tournoi de beach-volley sur la plage de Bellangenet en 3 contre 3 tous les vendredis soirs de l’été à 19h.
Ouvert à tous. .
Plage de Bellangenet Impasse du Loch Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 60 29 46 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tournoi de beach-volley Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Clohars-Carnoët (Finistère)
- Visite d’un Blockhaus au Pouldu Chemin de la Grenouille, Le Pouldu Clohars-Carnoët 19 juillet 2026
- Marché nocturne Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 19 juillet 2026
- Sortie de bain Les petits plats dans les grands Place de l’Océan Clohars-Carnoët 19 juillet 2026
- Stage de voile Catamaran (10-12 ans) Kloar Nautik Place de l’Océan Clohars-Carnoët 20 juillet 2026
- Stage de voile Catamaran (14 ans et +) initiation Kloar Nautik Place de l’Océan Clohars-Carnoët 20 juillet 2026