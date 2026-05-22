Tournoi de Beach-volley des Éléphants Volants Plounéour-Brignogan-plages
Tournoi de Beach-volley des Éléphants Volants Plounéour-Brignogan-plages samedi 11 juillet 2026.
Plounéour-Brignogan-plages
Tournoi de Beach-volley des Éléphants Volants
Plage des crapauds Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Tournoi de beach volley organisé par l’association des Éléphants Volants.
Tournoi masculin et tournoi féminin le samedi 11/07. Tournoi mixte le dimanche 12/07. Équipes de 3 joueurs joueuses.
Buvette et restauration sur place. Repas sur la plage le samedi soir (sur inscription). .
Plage des crapauds Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 72 01 13 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tournoi de Beach-volley des Éléphants Volants Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
À voir aussi à Plounéour-Brignogan-plages (Finistère)
- Yoga face à la mer Promenade des Chardons Bleus Plounéour-Brignogan-plages 28 mai 2026
- Rencontres, échanges avec les scénaristes et auteurs en résidence Salle Job Bihan Poudec Plounéour-Brignogan-plages 28 mai 2026
- Festival Tel Quel enceinte École du Sacré-Cœur Plounéour-Brignogan-plages 29 mai 2026
- Algues sauvages et immersion Plounéour-Brignogan-plages 30 mai 2026
- Yoga face à la mer Promenade des Chardons Bleus Plounéour-Brignogan-plages 4 juin 2026