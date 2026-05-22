Plounéour-Brignogan-plages

Tournoi de Beach-volley des Éléphants Volants

Plage des crapauds Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Tournoi de beach volley organisé par l’association des Éléphants Volants.

Tournoi masculin et tournoi féminin le samedi 11/07. Tournoi mixte le dimanche 12/07. Équipes de 3 joueurs joueuses.

Buvette et restauration sur place. Repas sur la plage le samedi soir (sur inscription). .

Plage des crapauds Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 72 01 13 09

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English :

L’événement Tournoi de Beach-volley des Éléphants Volants Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne