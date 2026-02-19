Tournoi de belote Place des Tulipiers Saint-Pardoux-Soutiers

Tournoi de belote

L’association Vivre en rose à Saint-Pardoux Soutiers organise un concours de belote ouvert à tous, organisé dans un esprit de convivialité et de solidarité.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de mars bleu.

Les inscriptions débuteront à partir de 13h30. La participation est fixée à 16 € par doublette.

De nombreux lots récompenseront les participants

Un après-midi chaleureux, placé sous le signe du jeu, du partage et de la prévention, à ne pas manquer à Saint-Pardoux-Soutiers. .

