Tournoi de Bridge Village des Association, salle n°2 Arès
Tournoi de Bridge Village des Association, salle n°2 Arès mercredi 1 juillet 2026.
Arès
Tournoi de Bridge
Village des Association, salle n°2 Domaine des Lugées (petite salle) Arès Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29
Tournoi de régularité homologué Fédération Française de Bridge.
Pas d’inscription pour les paires.
À partir de 10 ans. .
Village des Association, salle n°2 Domaine des Lugées (petite salle) Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 88 45 10 aresbridgeclub@gmail.com
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English :
L’événement Tournoi de Bridge Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès
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