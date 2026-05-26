Tournoi de Bridge Village des Association, salle n°2 Arès

Arès

Tournoi de Bridge

Village des Association, salle n°2 Domaine des Lugées (petite salle) Arès Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-29 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29

Tournoi de régularité homologué Fédération Française de Bridge.

Pas d’inscription pour les paires.

À partir de 10 ans. .

Village des Association, salle n°2 Domaine des Lugées (petite salle) Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 88 45 10 aresbridgeclub@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tournoi de Bridge Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès