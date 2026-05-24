Tournoi de Cesta-Punta 1ère demi-finale Jai-Alai Mauléon-Licharre
Tournoi de Cesta-Punta 1ère demi-finale Jai-Alai Mauléon-Licharre vendredi 31 juillet 2026.
Mauléon-Licharre
Tournoi de Cesta-Punta 1ère demi-finale
Jai-Alai Allée du 8-mai-1945 Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Comme chaque été, les joueurs de cesta-punta se retrouvent à Mauléon.
Le détail de la programmation et les horaires de l’événement seront mis à jour dès réception des informations envoyées par l’organisateur. Venez nombreux admirer ces joueurs de pelote qui évoluent dans une spécialité spectaculaire. Buvette et restauration sur place (sandwish, pastetx, frites). .
Jai-Alai Allée du 8-mai-1945 Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Tournoi de Cesta-Punta 1ère demi-finale
L’événement Tournoi de Cesta-Punta 1ère demi-finale Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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