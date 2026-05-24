Tournoi de Cesta-Punta 2ème demi-finale Jai-Alai Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre

Tournoi de Cesta-Punta 2ème demi-finale

Jai-Alai Allée du 8-mai-1945 Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Comme chaque été, les joueurs de cesta-punta se retrouvent à Mauléon.

Le détail de la programmation et les horaires de l’événement seront mis à jour dès réception des informations envoyées par l’organisateur. Venez nombreux admirer ces joueurs de pelote qui évoluent dans une spécialité spectaculaire. Buvette et restauration sur place. .

Jai-Alai Allée du 8-mai-1945 Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Tournoi de Cesta-Punta 2ème demi-finale

L’événement Tournoi de Cesta-Punta 2ème demi-finale Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque