Tournoi de cornhole Salle omnisports Chiché

Chiché

Tournoi de cornhole

Salle omnisports Rue du Stade Chiché Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 13:00:00

fin : 2026-04-25 19:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez découvrir une activité ludique et sportive le cornhole.

Tournoi ouvert à toutes et tous avec buvette, lots et tombola.

Organisé par l’Association Gymnastique St Martin de Chiché.

Inscription sur Hello Asso. .

Salle omnisports Rue du Stade Chiché 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 03 11 43 sandie.gym@gmail.com

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English : Tournoi de cornhole

L’événement Tournoi de cornhole Chiché a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Bocage Bressuirais