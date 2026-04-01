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Tournoi de cornhole Salle omnisports Chiché

Tournoi de cornhole Salle omnisports Chiché

Tournoi de cornhole Salle omnisports Chiché samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle omnisports

Adresse : Rue du Stade

Ville : 79350 Chiché

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif

Chiché

Tournoi de cornhole

Salle omnisports Rue du Stade Chiché Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 13:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Venez découvrir une activité ludique et sportive le cornhole.
Tournoi ouvert à toutes et tous avec buvette, lots et tombola.
Organisé par l’Association Gymnastique St Martin de Chiché.
Inscription sur Hello Asso.   .

Salle omnisports Rue du Stade Chiché 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 03 11 43  sandie.gym@gmail.com

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English : Tournoi de cornhole

L’événement Tournoi de cornhole Chiché a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Bocage Bressuirais