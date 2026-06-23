Informations pratiques

Faye-l’Abbesse

Tournoi de cornhole et guinguette

Salle Trinchot Faye-l’Abbesse Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04 01:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Tournoi de cornhole en doublette suivi d’une soirée guinguette avec 2 groupes de musique: Jonas Latour et Les Maudits Tervais. Restauration sur place avec grillades (GAEC Giraud), planches apéro, bière, vin.

Entrée gratuite pour la ginguette, 10 euros par doublette pour le tournoi de Cornhole. .

Salle Trinchot Faye-l’Abbesse 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 09 90 61 florianpineau79@gmail.com

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English : Tournoi de cornhole et guinguette

L’événement Tournoi de cornhole et guinguette Faye-l’Abbesse a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Bocage Bressuirais