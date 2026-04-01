Tournoi de fléchettes en doublette Quai 21 Montignac-Lascaux
Tournoi de fléchettes en doublette Quai 21 Montignac-Lascaux samedi 18 avril 2026.
Montignac-Lascaux
Tournoi de fléchettes en doublette
Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
15h. Jeu 501 (règles officielles) 3 fléchettes par tour, les points sont soustraits du total. Si vous dépassez le tour est annulé. Des lots à gagner. Sur réservation. Inscription gratuite
Venez tester votre précision en équipe !
Jeu 501 (règles officielles à suivre)
Des lots à gagner
Inscription en personne au Quai 21 ou par téléphone
Départ à 501 points
3 fléchettes par tour
Les points sont soustraits du total
Il faut finir **exactement à 0 avec un double**
Si vous dépassez ou ne finissez pas avec un double le tour est annulé .
Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 42 04 96
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English : Tournoi de fléchettes en doublette
15h. Game 501 (official rules): 3 darts per round, with points subtracted from the total. If you go over, the round is cancelled. Prizes to be won. Reservations required. Free registration
L’événement Tournoi de fléchettes en doublette Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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