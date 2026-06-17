Tournoi de foot amical Verosvres
Tournoi de foot amical Verosvres samedi 4 juillet 2026.
Verosvres
Tournoi de foot amical
Stade rené Villars Verosvres Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Tournoi de foot amical à 6 organisé par la SIL de VEROSVRES.
inscription gratuite de 9h à 9h30. Snack et buvette tout au long de la journée. Repas (jambon sauce moutarde) le soir à partir de 19h puis bal gratuit. .
Stade rené Villars Verosvres 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 45 37 80
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English : Tournoi de foot amical
L’événement Tournoi de foot amical Verosvres a été mis à jour le 2026-06-17 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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