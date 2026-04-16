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Tournoi de Foot Féminin La Forêt-du-Temple

Tournoi de Foot Féminin La Forêt-du-Temple

Tournoi de Foot Féminin La Forêt-du-Temple samedi 13 juin 2026.

Ville : 23360 La Forêt-du-Temple

Département : Creuse

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

La Forêt-du-Temple

Tournoi de Foot Féminin

La Forêt-du-Temple Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Tournoi de Foot Féminin
Samedi 13 Juin
14h
équipe de 7
Buvette et Restauration
Tombola
RENSEIGNEMENTS
06 24 36 04 45

–> Club de Foot   .

La Forêt-du-Temple 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 36 04 45 

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English : Tournoi de Foot Féminin

L’événement Tournoi de Foot Féminin La Forêt-du-Temple a été mis à jour le 2026-04-16 par Portes de la Creuse en Marche

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