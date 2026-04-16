La Forêt-du-Temple

Tournoi de Foot Féminin

La Forêt-du-Temple Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Tournoi de Foot Féminin

Samedi 13 Juin

14h

équipe de 7

Buvette et Restauration

Tombola

RENSEIGNEMENTS

06 24 36 04 45

–> Club de Foot .

La Forêt-du-Temple 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 36 04 45

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English : Tournoi de Foot Féminin

L’événement Tournoi de Foot Féminin La Forêt-du-Temple a été mis à jour le 2026-04-16 par Portes de la Creuse en Marche