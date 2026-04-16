Tournoi de Foot Féminin La Forêt-du-Temple
Tournoi de Foot Féminin La Forêt-du-Temple samedi 13 juin 2026.
La Forêt-du-Temple
Tournoi de Foot Féminin
La Forêt-du-Temple Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Tournoi de Foot Féminin
Samedi 13 Juin
14h
équipe de 7
Buvette et Restauration
Tombola
RENSEIGNEMENTS
06 24 36 04 45
–> Club de Foot .
La Forêt-du-Temple 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 36 04 45
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English : Tournoi de Foot Féminin
L’événement Tournoi de Foot Féminin La Forêt-du-Temple a été mis à jour le 2026-04-16 par Portes de la Creuse en Marche