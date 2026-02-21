Tournoi de foot printanier Ferrières-en-Gâtinais

Tournoi de foot printanier

L’Entente Sportive Gâtinaise organise un tournoi de foot printanier pour les U10/11 et U12/12 à 8 joueurs et un challenge de Pâques pour les U6/7 à 4 joueurs et U8/9 à 5 joueurs ! Inscription par sms ou sur le site de Hello Asso .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 20 37 33 96

English :

Spring soccer tournament

