Tournoi de foot printanier Ferrières-en-Gâtinais

Début : 2026-04-18 08:30:00
fin : 2026-04-18
2026-04-18
L’Entente Sportive Gâtinaise organise un tournoi de foot printanier pour les U10/11 et U12/12 à 8 joueurs et un challenge de Pâques pour les U6/7 à 4 joueurs et U8/9 à 5 joueurs ! Inscription par sms ou sur le site de Hello Asso .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 20 37 33 90
English :
Spring soccer tournament
