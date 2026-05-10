Tournoi de foot vétérans Stade de Contz-les-Bains Contz-les-Bains

Contz-les-Bains

Tournoi de foot vétérans

Stade de Contz-les-Bains Rue du Stade Contz-les-Bains Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Affrontez-vous sur la pelouse !

La J.S. Rettel Hunting Contz vous convie à un tournoi de foot vétérans ! Par équipe de 7 jours, venez vous affronter pour gagner la coupe !Tout public

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Stade de Contz-les-Bains Rue du Stade Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 61 15 contzlesbains@wanadoo.fr

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English :

Face off on the pitch!

J.S. Rettel Hunting Contz invites you to a veterans’ soccer tournament! In teams of 7 days, come and compete to win the cup!

L’événement Tournoi de foot vétérans Contz-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-10 par OT CATTENOM ET ENVIRONS