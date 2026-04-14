Contz-les-Bains

Jazz dans les vignes Domaine Sontag

5 rue Saint-Jean Contz-les-Bains Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-10 2026-07-25 2026-08-22

Cet été, le Domaine Sontag devient le rendez-vous des bons moments à partager entre amis et en famille !

Au programme de ces différentes journées du bon vin, des saveurs locales, des concerts de jazz, des animations pour tous les âges.

Restauration sur place.

Réservations par téléphone.

Évènement organisé par l’association Metz and Jazz.Tout public

0 .

5 rue Saint-Jean Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 6 78 59 35 95 claude.sontag@gmail.com

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English :

This summer, Domaine Sontag becomes the place to be for good times with friends and family!

On the program: fine wine, local flavors, jazz concerts and entertainment for all ages.

Catering on site.

Reservations by telephone.

Event organized by the Metz and Jazz association.

L’événement Jazz dans les vignes Domaine Sontag Contz-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par OT CATTENOM ET ENVIRONS