Roc’N vibes Rue Saint Vincent Contz-les-Bains

Informations pratiques

Contz-les-Bains

Roc’N vibes

Rue Saint Vincent Colline du Stromberg Contz-les-Bains Moselle

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 17:30:00

fin : 2026-08-14 23:59:00

Date(s) :

2026-08-14

Sur ce roc face à la Moselle, le soleil se couche et les trois frontières se mettent à vibrer !

Rendez-vous pour la 3ème édition du Festival Roc N’Vibes, sur la colline du Stromberg à Contz-les-Bains, un événement organisé par le Club des Jeunes 3 Frontières.

Côté papilles un traiteur vous concoctera leurs fameux burgers, les Légendes Locales, préparés avec des ingrédients issus de fermes environnantes.

Un festival ancré dans son territoire Roc N’Vibes met un point d’honneur à valoriser les acteurs locaux, avec la bière de la Brasserie Papyllon (Sierck-les-Bains) et les vins du Domaine Sontag (Contz-les-Bains).

Côté scène une programmation qui mêle groupes locaux et DJs, avec les concerts de FLOAD et Siirk Musik, suivis de 4 DJs qui prendront le relais jusqu’au bout de la nuit.

Timetable

17h30-19h30 Chalee Grey

19h30-20h30 Siirk Musik

21h-22h FLOAD

22h-00h Martin.IAU B2B DCM

00h1.30h Leo FRIEDRICH

1.30-2h30 DCMTout public

2 .

Rue Saint Vincent Colline du Stromberg Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 61 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On this rock overlooking the Moselle, the sun sets and the three borders come alive!

Join us for the 3rd edition of the Roc N’Vibes Festival on Stromberg Hill in Contz-les-Bains, an event organized by the Club des Jeunes 3 Frontières.

For food lovers: a caterer will prepare their famous burgers, the “Légendes Locales,” made with ingredients sourced from nearby farms.

A festival deeply rooted in its region: Roc N’Vibes makes it a point of honor to highlight local businesses, featuring beer from Brasserie Papyllon (Sierck-les-Bains) and wines from Domaine Sontag (Contz-les-Bains).

On stage: a lineup that blends local bands and DJs, featuring concerts by FLOAD and Siirk Musik, followed by four DJs who will keep the party going until the end of the night.

Schedule:

5:30–7:30 p.m. Chalee Grey

7:30–8:30 p.m. Siirk Musik

9:00–10:00 p.m. FLOAD

10:00 p.m.–12:00 a.m. Martin.IAU B2B DCM

12:00 a.m.–1:30 a.m. Leo FRIEDRICH

1:30–2:30 a.m. DCM

L’événement Roc’N vibes Contz-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-28 par OT CATTENOM ET ENVIRONS