Tournoi de futsal 14 ans et + Route de Pleumeur Bodou Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Tournoi de futsal 14 ans et +

Route de Pleumeur Bodou Complexe sportif de Kérabram Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:00:00

fin : 2026-07-20 22:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Tournoi de futsal, en équipe de cinq joueurs, tu peux venir seul ou en équipe également.

Ce sont des matchs de foot, cinq contre cinq sous forme de tournoi en finissant par des phases finales (quart demi et finale). En fonction du nombre d’équipes participantes, le temps des matchs peut changer.

Les animateurs créent les règles de ce tournoi, qui peuvent être un peu différentes des vraies règles du futsal.

Infos pratiques

Tournoi accessible avec la carte pass aux 14 ans et + .

Route de Pleumeur Bodou Complexe sportif de Kérabram Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 13 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tournoi de futsal 14 ans et + Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de Perros-Guirec