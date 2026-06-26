Avoine

Tournoi de Futsal

16 Rue Michel Bouchet Avoine Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Tournoi de futsal ouvert aux débutants, de 17 à 99 ans, par équipes de 5 joueurs ! Équipes mixtes et féminines bienvenues, restauration sur place. Organisé par les Accueils Jeunes du CLAAC.

Tournoi de futsal ouvert aux débutants, de 17 à 99 ans, par équipes de 5 joueurs ! Équipes mixtes et féminines bienvenues, restauration sur place. Organisé par les Accueils Jeunes du CLAAC. .

16 Rue Michel Bouchet Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 98 17 00

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English :

Futsal tournament open to beginners, aged 17 to 99, in teams of 5 players! Mixed and women’s teams welcome, catering on site. Organized by CLAAC’s Accueils Jeunes.

L’événement Tournoi de Futsal Avoine a été mis à jour le 2026-06-26 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme