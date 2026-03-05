Tournoi de jeux vidéo Place Yan du Gouf Capbreton

Tournoi de jeux vidéo

Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Envie de jouer ou de vous surpasser ?

La Médiathèque-Ludothèque vous propose un tournoi de jeux vidéo. Venez-vous défier au jeu Mario Kart 8 sur Switch entre amis ou en famille, l’important n’est pas de gagner, mais de participer ! .

Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de jeux vidéo

Want to play or excel?

L’événement Tournoi de jeux vidéo Capbreton a été mis à jour le 2026-03-02 par OTI LAS