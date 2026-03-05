Tournoi de jeux vidéo Place Yan du Gouf Capbreton
mercredi 11 mars 2026.
Tournoi de jeux vidéo
Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton Landes
Gratuit
Gratuit
Date : 2026-03-11
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Envie de jouer ou de vous surpasser ?
La Médiathèque-Ludothèque vous propose un tournoi de jeux vidéo. Venez-vous défier au jeu Mario Kart 8 sur Switch entre amis ou en famille, l’important n’est pas de gagner, mais de participer ! .
Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61
English : Tournoi de jeux vidéo
Want to play or excel?
