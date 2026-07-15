Tournoi de Mini-Golf Ludique Arette
mercredi 26 août 2026 · Arette
Informations pratiques
Arette
Tournoi de Mini-Golf Ludique
Mini golf Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Venez participer à notre tournoi de mini-golf ludique ! En famille ou entre amis, relevez le défi dans une ambiance conviviale et tentez de réaliser le meilleur score. Rires et bonne humeur garantis !
Location du matériel en billetterie
Inscription avant 12 h .
Mini golf Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 81 51 23
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English : Tournoi de Mini-Golf Ludique
L’événement Tournoi de Mini-Golf Ludique Arette a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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