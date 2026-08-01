Informations pratiques

Saint-Pierre-Bois

Tournoi de Mölkky

chemin de l’Eglise Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Tournoi de quilles finlandaises, par équipe de 2 joueurs, ouvert de 7 à 77 ans.

Début du tournoi à 10h, finale dans l’après-midi puis remise des lots aux vainqueurs.

Buvette et petite restauration sur place.

L’événement aura lieu au stade de football ou à l’église Saint-Gilles (en fonction du calendrier). .

chemin de l’Eglise Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 61 01 75 68 assodecouvrire@gmail.com

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English :

L’événement Tournoi de Mölkky Saint-Pierre-Bois a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé