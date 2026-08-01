Tournoi de Mölkky Saint-Pierre-Bois
dimanche 30 août 2026 · Saint-Pierre-Bois
Informations pratiques
Saint-Pierre-Bois
Tournoi de Mölkky
chemin de l’Eglise Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Tournoi de quilles finlandaises, par équipe de 2 joueurs, ouvert de 7 à 77 ans.
Début du tournoi à 10h, finale dans l’après-midi puis remise des lots aux vainqueurs.
Buvette et petite restauration sur place.
L’événement aura lieu au stade de football ou à l’église Saint-Gilles (en fonction du calendrier). .
chemin de l’Eglise Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 61 01 75 68 assodecouvrire@gmail.com
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English :
L’événement Tournoi de Mölkky Saint-Pierre-Bois a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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