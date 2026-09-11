Tournoi de mus Halles de Gaztelu Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Tournoi de mus

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 13:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Inscriptions sur place à partir de 13h00.

Début des parties 14h00. .

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 30 70 03

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English : Tournoi de mus

L’événement Tournoi de mus Hendaye a été mis à jour le 2026-08-27 par Hendaye Tourisme & Commerce