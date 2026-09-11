AGENDA · Hendaye
Tournoi de mus Halles de Gaztelu Hendaye
samedi 3 octobre 2026 · Halles de Gaztelu · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Tournoi de mus
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 13:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Inscriptions sur place à partir de 13h00.
Début des parties 14h00. .
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 30 70 03
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English : Tournoi de mus
L’événement Tournoi de mus Hendaye a été mis à jour le 2026-08-27 par Hendaye Tourisme & Commerce
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