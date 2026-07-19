UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Clohars-Carnoët

Tournoi de padel P50 Mixte Ty Padel Clohars-Carnoët

mercredi 29 juillet 2026 · Ty Padel · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Ty Padel
Adresse
9 Rte de Toull Cail
Ville
29360 Clohars-Carnoët
Département
Finistère
Tarif

Clohars-Carnoët

Tournoi de padel P50 Mixte

Ty Padel 9 Rte de Toull Cail Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 17:30:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Le Ty-Padel vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée de compétition dans une ambiance conviviale !
300,00€ de chèques cadeaux Casa Sylvestre par personne à gagner pour les 4 premières équipes.
Places limitées, réservation sur l’appli Ty-Padel.
Boissons & petite restauration sur place.   .

Ty Padel 9 Rte de Toull Cail Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 50 69 24 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tournoi de padel P50 Mixte Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Clohars-Carnoët (Finistère)