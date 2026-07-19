Tournoi de padel P50 Mixte Ty Padel Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Tournoi de padel P50 Mixte

Ty Padel 9 Rte de Toull Cail Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 17:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Le Ty-Padel vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée de compétition dans une ambiance conviviale !

300,00€ de chèques cadeaux Casa Sylvestre par personne à gagner pour les 4 premières équipes.

Places limitées, réservation sur l’appli Ty-Padel.

Boissons & petite restauration sur place. .

Ty Padel 9 Rte de Toull Cail Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 50 69 24 26

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English :

L’événement Tournoi de padel P50 Mixte Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS