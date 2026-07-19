Tournoi de padel Soirée P50 mixte Ty Padel Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Tournoi de padel Soirée P50 mixte

Ty Padel 9 Rte de Toull Cail Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Soirée P50 mixte Le Ty Padel vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée de compétition pour tous les niveaux dans une ambiance conviviale !

Les inscriptions sont ouvertes directement sur l’application Ty Padel. Pensez à réserver rapidement, les places sont limitées !

Boissons & petite restauration sur place. .

Ty Padel 9 Rte de Toull Cail Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 50 69 24 26

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English :

L’événement Tournoi de padel Soirée P50 mixte Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS