Tournoi de padel Soirée P50 mixte Ty Padel Clohars-Carnoët
mercredi 26 août 2026 · Ty Padel · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Tournoi de padel Soirée P50 mixte
Ty Padel 9 Rte de Toull Cail Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Soirée P50 mixte Le Ty Padel vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée de compétition pour tous les niveaux dans une ambiance conviviale !
Les inscriptions sont ouvertes directement sur l’application Ty Padel. Pensez à réserver rapidement, les places sont limitées !
Boissons & petite restauration sur place. .
Ty Padel 9 Rte de Toull Cail Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 50 69 24 26
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English :
L’événement Tournoi de padel Soirée P50 mixte Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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