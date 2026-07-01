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Tournoi de pelote à main nue Quartier La Bourgade Guiche

mercredi 15 juillet 2026 · Quartier La Bourgade · Guiche

Tournoi de pelote à main nue Quartier La Bourgade Guiche

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Quartier La Bourgade
Adresse
Fronton, petit mur à gauche
Ville
64520 Guiche
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Guiche

Tournoi de pelote à main nue

Quartier La Bourgade Fronton, petit mur à gauche Guiche Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Vérifier le maintien des parties sur leur site internet, ou nous contacter. Buvette sur place dans le trinquet. Annulation par temps de pluie.   .

Quartier La Bourgade Fronton, petit mur à gauche Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 

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English : Tournoi de pelote à main nue

L’événement Tournoi de pelote à main nue Guiche a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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