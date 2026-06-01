Coudray-au-Perche

Tournoi de pétanque

Coudray-au-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Entre amis ou passionnés, venez participer à un tournoi de pétanque placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.

Après les parties, prolongez le moment autour d’un buffet froid au restaurant Le Saint Pierre.

Résa 06 62 57 45 95

Entre amis ou passionnés, venez participer à un tournoi de pétanque placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.

Après les parties, prolongez le moment autour d’un buffet froid au restaurant Le Saint Pierre.

Résa 06 62 57 45 95 .

Coudray-au-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 62 57 45 95

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English :

Whether you’re a friend or an enthusiast, come and take part in a friendly pétanque tournament.

After the games, enjoy a cold buffet at Le Saint Pierre restaurant.

Bookings 06 62 57 45 95

L’événement Tournoi de pétanque Coudray-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OTs DU PERCHE