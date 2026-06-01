Tournoi de pétanque Coudray-au-Perche
Tournoi de pétanque Coudray-au-Perche samedi 13 juin 2026.
Coudray-au-Perche
Tournoi de pétanque
Coudray-au-Perche Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Entre amis ou passionnés, venez participer à un tournoi de pétanque placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.
Après les parties, prolongez le moment autour d’un buffet froid au restaurant Le Saint Pierre.
Résa 06 62 57 45 95
Entre amis ou passionnés, venez participer à un tournoi de pétanque placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.
Après les parties, prolongez le moment autour d’un buffet froid au restaurant Le Saint Pierre.
Résa 06 62 57 45 95 .
Coudray-au-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 62 57 45 95
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English :
Whether you’re a friend or an enthusiast, come and take part in a friendly pétanque tournament.
After the games, enjoy a cold buffet at Le Saint Pierre restaurant.
Bookings 06 62 57 45 95
L’événement Tournoi de pétanque Coudray-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OTs DU PERCHE
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