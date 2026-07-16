Tournoi de pétanque de Beaulieu, Rue Emile Dezaunay nantes 44200, Nantes

Informations pratiques

Tournoi de pétanque de Beaulieu Dimanche 6 septembre, 10h00 Rue Emile Dezaunay nantes 44200 Loire-Atlantique

2.5 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-06T10:00:00+02:00 – 2026-09-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-06T10:00:00+02:00 – 2026-09-06T20:00:00+02:00

Venez partager un moment convivial autour de la pétanque. Il vous sera proposé grillades et boissons. Nous vous attendons nombreux et motivés.

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Tournoi amateur à la journée pour moment convivial