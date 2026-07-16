Tournoi de pétanque de Beaulieu, Rue Emile Dezaunay nantes 44200, Nantes
dimanche 6 septembre 2026 · Rue Emile Dezaunay nantes 44200 · Nantes
Informations pratiques
Tournoi de pétanque de Beaulieu Dimanche 6 septembre, 10h00 Rue Emile Dezaunay nantes 44200 Loire-Atlantique
2.5 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-06T10:00:00+02:00 – 2026-09-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-06T10:00:00+02:00 – 2026-09-06T20:00:00+02:00
Venez partager un moment convivial autour de la pétanque. Il vous sera proposé grillades et boissons. Nous vous attendons nombreux et motivés.
Rue Emile Dezaunay nantes 44200 rue Emile Dezaunay nantes 200 Nantes 44021 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « beaulieu.en.action@gmail.com »}]
Tournoi amateur à la journée pour moment convivial
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