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Tournoi de pétanque de Beaulieu, Rue Emile Dezaunay nantes 44200, Nantes

dimanche 6 septembre 2026 · Rue Emile Dezaunay nantes 44200 · Nantes

Tournoi de pétanque de Beaulieu, Rue Emile Dezaunay nantes 44200, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Lieu
Rue Emile Dezaunay nantes 44200
Adresse
rue Emile Dezaunay nantes 200
Ville
44021 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
2.5 euros

Tournoi de pétanque de Beaulieu Dimanche 6 septembre, 10h00 Rue Emile Dezaunay nantes 44200 Loire-Atlantique

2.5 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-06T10:00:00+02:00 – 2026-09-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-06T10:00:00+02:00 – 2026-09-06T20:00:00+02:00

Venez partager un moment convivial autour de la pétanque. Il vous sera proposé grillades et boissons. Nous vous attendons nombreux et motivés.

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Tournoi amateur à la journée pour moment convivial

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