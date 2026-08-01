Tournoi de pétanque Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Dives-sur-Mer

Tournoi de pétanque

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:30:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :

2026-08-20

La résidence Domitys Les Safrans vous propose un tournoi de pétanque convivial, ouvert à tous.

La résidence Domitys Les Safrans vous propose un tournoi de pétanque convivial, ouvert à tous. .

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00

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English : Tournoi de pétanque

The Domitys Les Safrans residential complex is organising a friendly pétanque tournament, open to everyone.

L’événement Tournoi de pétanque Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Normandie Pays d’Auge