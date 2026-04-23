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Tournoi de pétanque en doublettes formées à Autechaux Autechaux

Tournoi de pétanque en doublettes formées à Autechaux Autechaux

Tournoi de pétanque en doublettes formées à Autechaux Autechaux jeudi 14 mai 2026.

Adresse : La Vie de Baume

Ville : 25110 Autechaux

Département : Doubs

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Autechaux

Tournoi de pétanque en doublettes formées à Autechaux

La Vie de Baume Autechaux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Tournois de pétanque en doublettes formées organisé par le Comité des Fêtes de Autechaux
Redistribution des mises et lots aux finalistes

Enregistrement 9h00
Début à 9h30

Paiement à l’inscription avant le 1er mai.

Restauration et buvette sur place   .

La Vie de Baume Autechaux 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 46 75 11 

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English : Tournoi de pétanque en doublettes formées à Autechaux

L’événement Tournoi de pétanque en doublettes formées à Autechaux Autechaux a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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