Tournoi de pétanque en doublettes formées à Autechaux Autechaux
Tournoi de pétanque en doublettes formées à Autechaux Autechaux jeudi 14 mai 2026.
Autechaux
Tournoi de pétanque en doublettes formées à Autechaux
La Vie de Baume Autechaux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Tournois de pétanque en doublettes formées organisé par le Comité des Fêtes de Autechaux
Redistribution des mises et lots aux finalistes
Enregistrement 9h00
Début à 9h30
Paiement à l’inscription avant le 1er mai.
Restauration et buvette sur place .
La Vie de Baume Autechaux 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 46 75 11
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English : Tournoi de pétanque en doublettes formées à Autechaux
L’événement Tournoi de pétanque en doublettes formées à Autechaux Autechaux a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS