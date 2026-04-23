Autechaux

Tournoi de pétanque en doublettes formées à Autechaux

La Vie de Baume Autechaux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Tournois de pétanque en doublettes formées organisé par le Comité des Fêtes de Autechaux

Redistribution des mises et lots aux finalistes

Enregistrement 9h00

Début à 9h30

Paiement à l’inscription avant le 1er mai.

Restauration et buvette sur place .

La Vie de Baume Autechaux 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 46 75 11

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English : Tournoi de pétanque en doublettes formées à Autechaux

L’événement Tournoi de pétanque en doublettes formées à Autechaux Autechaux a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS