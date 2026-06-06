Palavas-les-Flots

TOURNOI DE PÉTANQUE KÉPIS PESCALUNES

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Tournoi de pétanque en triplette organisé par les Képis Pescalunes, avec animations, buvette, restauration et tombola.

Un événement solidaire au profit des enfants de l’Institut Saint-Pierre et des orphelins de la gendarmerie.

Les Képis Pescalunes vous donnent rendez-vous le samedi 27 septembre 2025 dès 8h30 aux Arènes El Cordobès de Palavas-les-Flots pour leur traditionnel Tournoi de pétanque en triplette.

Cette journée conviviale et festive propose

– Animations tout au long de la journée

– Buvette et petite restauration sur place

– Une tombola avec de nombreux lots à gagner

L’événement est organisé au profit des enfants de l’Institut Saint-Pierre et des orphelins de la gendarmerie, dans un esprit de solidarité et de partage. .

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

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English :

Petanque tournament organized by the Képis Pescalunes, with entertainment, refreshments and tombola.

A charity event to benefit the children of the Institut Saint-Pierre and the orphans of the Gendarmerie.

L’événement TOURNOI DE PÉTANQUE KÉPIS PESCALUNES Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34