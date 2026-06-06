TOURNOI DE PÉTANQUE KÉPIS PESCALUNES Palavas-les-Flots
TOURNOI DE PÉTANQUE KÉPIS PESCALUNES Palavas-les-Flots samedi 19 septembre 2026.
Palavas-les-Flots
TOURNOI DE PÉTANQUE KÉPIS PESCALUNES
Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Tournoi de pétanque en triplette organisé par les Képis Pescalunes, avec animations, buvette, restauration et tombola.
Un événement solidaire au profit des enfants de l’Institut Saint-Pierre et des orphelins de la gendarmerie.
Les Képis Pescalunes vous donnent rendez-vous le samedi 27 septembre 2025 dès 8h30 aux Arènes El Cordobès de Palavas-les-Flots pour leur traditionnel Tournoi de pétanque en triplette.
Cette journée conviviale et festive propose
– Animations tout au long de la journée
– Buvette et petite restauration sur place
– Une tombola avec de nombreux lots à gagner
L’événement est organisé au profit des enfants de l’Institut Saint-Pierre et des orphelins de la gendarmerie, dans un esprit de solidarité et de partage. .
Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie
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English :
Petanque tournament organized by the Képis Pescalunes, with entertainment, refreshments and tombola.
A charity event to benefit the children of the Institut Saint-Pierre and the orphans of the Gendarmerie.
L’événement TOURNOI DE PÉTANQUE KÉPIS PESCALUNES Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34
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