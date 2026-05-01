Moffans-et-Vacheresse

Tournoi de pétanque

Moffans-et-Vacheresse Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Les sapeurs-pompiers de Moffans-et-Vacheresse vous donnent rendez-vous pour un grand tournoi de pétanque convivial et ouvert à tous !

Venez partager un moment chaleureux entre amis ou en famille dans une ambiance festive et sportive ☀️

Jeudi 14 mai 2026

Inscriptions à partir de 13 h

Début de la compétition à 14 h

10 € la doublette

Moffans-et-Vacheresse

Que vous soyez amateur ou joueur confirmé, venez tenter votre chance et profiter d’un bel après-midi placé sous le signe de la bonne humeur ! .

Moffans-et-Vacheresse 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Tournoi de pétanque

L’événement Tournoi de pétanque Moffans-et-Vacheresse a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE