Tournoi de pétanque Moffans-et-Vacheresse
Tournoi de pétanque Moffans-et-Vacheresse jeudi 14 mai 2026.
Moffans-et-Vacheresse
Tournoi de pétanque
Moffans-et-Vacheresse Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Les sapeurs-pompiers de Moffans-et-Vacheresse vous donnent rendez-vous pour un grand tournoi de pétanque convivial et ouvert à tous !
Venez partager un moment chaleureux entre amis ou en famille dans une ambiance festive et sportive ☀️
Jeudi 14 mai 2026
Inscriptions à partir de 13 h
Début de la compétition à 14 h
10 € la doublette
Moffans-et-Vacheresse
Que vous soyez amateur ou joueur confirmé, venez tenter votre chance et profiter d’un bel après-midi placé sous le signe de la bonne humeur ! .
Moffans-et-Vacheresse 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Tournoi de pétanque
L’événement Tournoi de pétanque Moffans-et-Vacheresse a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE