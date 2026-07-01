Informations pratiques

Norroy-lès-Pont-à-Mousson

Tournoi de Pétanque

Norroy-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Tournoi de pétanque organisée par la Pétanque de Norroy doublette à la mélée

Rendez-vous au stade de foot de Norroy-lès-Pont-à-Mousson, le mardi 14 juillet

Inscriptions concours à partir de 11h attention ! Places limitées et réservées aux personnes s’inscrivant au repasTout public

20 .

Norroy-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 74 41 10 49

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English :

Pétanque tournament organized by the Norroy Pétanque Club: mixed doubles

Meet at the Norroy-lès-Pont-à-Mousson soccer stadium on Tuesday, July 14

Tournament registration begins at 11 a.m.: Please note! Space is limited and reserved for those who sign up for the meal

L’événement Tournoi de Pétanque Norroy-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-07-01 par OT PONT A MOUSSON