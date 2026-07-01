Tournoi de Pétanque Norroy-lès-Pont-à-Mousson
mardi 14 juillet 2026 · Norroy-lès-Pont-à-Mousson
Informations pratiques
Norroy-lès-Pont-à-Mousson
Tournoi de Pétanque
Norroy-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Tournoi de pétanque organisée par la Pétanque de Norroy doublette à la mélée
Rendez-vous au stade de foot de Norroy-lès-Pont-à-Mousson, le mardi 14 juillet
Inscriptions concours à partir de 11h attention ! Places limitées et réservées aux personnes s’inscrivant au repasTout public
20 .
Norroy-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 74 41 10 49
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English :
Pétanque tournament organized by the Norroy Pétanque Club: mixed doubles
Meet at the Norroy-lès-Pont-à-Mousson soccer stadium on Tuesday, July 14
Tournament registration begins at 11 a.m.: Please note! Space is limited and reserved for those who sign up for the meal
L’événement Tournoi de Pétanque Norroy-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-07-01 par OT PONT A MOUSSON