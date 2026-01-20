Tournoi de pétanque pour tous Stutzheim-Offenheim
Tournoi de pétanque pour tous Stutzheim-Offenheim mardi 14 juillet 2026.
Stutzheim-Offenheim
Tournoi de pétanque pour tous
rue du Village Stutzheim-Offenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Tournoi en triplettes au Tennis Club de Stutzheim Offenheim.
Tournoi de pétanque en triplette organisé par le club de tennis de Stutzheim-Offenheim. Jet du but à 09h00. Buvette et petite restauration disponibles sur place.
Nombreux lots à gagner ! .
rue du Village Stutzheim-Offenheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 60 66 58 66
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English :
Triplets tournament at the Tennis Club de Stutzheim Offenheim.
L’événement Tournoi de pétanque pour tous Stutzheim-Offenheim a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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