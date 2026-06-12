Tournoi de Pétanque Parc de la Duchesse Anne Saint-Quay-Portrieux
Tournoi de Pétanque Parc de la Duchesse Anne Saint-Quay-Portrieux mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Tournoi de Pétanque
Parc de la Duchesse Anne 5 Allée du Tertre au Roux Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Concours inscriptions avant 14 heures 6€ pour l’équipe.
Au Parc de la Duchesse Anne Rens. Daniel Coutance au 06 83 06 21 84. .
Parc de la Duchesse Anne 5 Allée du Tertre au Roux Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 06 21 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tournoi de Pétanque Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
À voir aussi à Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor)
- Exposition 400 ans de la Marine Nationale Esplanade du Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux 12 juin 2026
- Exposition S.Kristol Centre de congrès Saint-Quay-Portrieux 12 juin 2026
- Croisière vers l’Île de Bréhat Saint-Quay-Portrieux 14 juin 2026
- Visite au coeur du Parc Eolien Saint-Quay-Portrieux 16 juin 2026
- Les jeudis littéraires Saint-Quay-Portrieux 18 juin 2026