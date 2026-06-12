Tournoi de Pétanque Parc de la Duchesse Anne Saint-Quay-Portrieux mercredi 8 juillet 2026.

Saint-Quay-Portrieux

Tournoi de Pétanque

Parc de la Duchesse Anne 5 Allée du Tertre au Roux Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Concours inscriptions avant 14 heures 6€ pour l’équipe.

Au Parc de la Duchesse Anne Rens. Daniel Coutance au 06 83 06 21 84. .

Parc de la Duchesse Anne 5 Allée du Tertre au Roux Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 06 21 84

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English :

L’événement Tournoi de Pétanque Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme