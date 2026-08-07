Informations pratiques

Uffholtz

Tournoi de pétanque

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Prêts à tirer ou pointer ? Le tournoi de pétanque vous attend ! Rassemblez votre équipe et inscrivez-vous vite au café. Bonne humeur et jeu au rendez-vous !

Le célèbre tournoi de pétanque revient ! Ambiance conviviale, parties animées et souvenirs garantis. Formez votre équipe et inscrivez-vous vite au café. Ne manquez pas cet événement incontournable pour les amateurs comme les curieux ! .

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

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English :

Ready to shoot or score? The pétanque tournament is waiting for you! Get your team together and sign up at the café. Fun and games are guaranteed!

L’événement Tournoi de pétanque Uffholtz a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay