Tournoi de quilles Parc Eihartzea Hasparren

Tournoi de quilles

Parc Eihartzea 81 rue Francis Jammes Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Tournoi de Quille de 9. .

Parc Eihartzea 81 rue Francis Jammes Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de quilles

L’événement Tournoi de quilles Hasparren a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme Pays Basque