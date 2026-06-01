Tournoi de soccer, City-stade Miriam Makeba, Rennes
Tournoi de soccer, City-stade Miriam Makeba, Rennes vendredi 31 juillet 2026.
Tournoi de soccer Vendredi 31 juillet, 14h30 City-stade Miriam Makeba Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T14:30:00+02:00 – 2026-07-31T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-31T14:30:00+02:00 – 2026-07-31T17:30:00+02:00
City-stade Miriam Makeba 9 rue rose valland rennes Rennes 35042 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
Viens partager un temps sportif autour d’un ballon de foot. Ouvert à tous·tes
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- 3 artistes – 3 émotions Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- Exposition Collective Urban Sketchers Rennes 1 juin 2026
- PATRICK WATSON LE MeM – RENNES Rennes 2 juin 2026
- FESTI LOL MAXIME GUEHO DANS HORS DE MOI COMEDIE DE RENNES Rennes 2 juin 2026
- Café des futurs parents, Espace parent 9 rue de Picardie, Rennes 2 juin 2026