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Tournoi de soccer, City-stade Miriam Makeba, Rennes

Tournoi de soccer, City-stade Miriam Makeba, Rennes

Tournoi de soccer, City-stade Miriam Makeba, Rennes vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : City-stade Miriam Makeba

Adresse : 9 rue rose valland rennes

Ville : 35042 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Tarif : gratuit

Tournoi de soccer Vendredi 31 juillet, 14h30 City-stade Miriam Makeba Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T14:30:00+02:00 – 2026-07-31T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-31T14:30:00+02:00 – 2026-07-31T17:30:00+02:00

City-stade Miriam Makeba 9 rue rose valland rennes Rennes 35042 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
Viens partager un temps sportif autour d’un ballon de foot. Ouvert à tous·tes

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