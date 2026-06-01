Tournoi de soccer, City-stade Miriam Makeba, Rennes

Tournoi de soccer Vendredi 31 juillet, 14h30 City-stade Miriam Makeba Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T14:30:00+02:00 – 2026-07-31T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-31T14:30:00+02:00 – 2026-07-31T17:30:00+02:00

City-stade Miriam Makeba 9 rue rose valland rennes Rennes 35042 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

Viens partager un temps sportif autour d’un ballon de foot. Ouvert à tous·tes