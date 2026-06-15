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Tournoi de tennis 18 ° édition Houeillès

Tournoi de tennis 18 ° édition Houeillès

Tournoi de tennis 18 ° édition Houeillès vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Tennis Club

Ville : 47420 Houeillès

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Houeillès

Tournoi de tennis 18 ° édition

Tennis Club Houeillès Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-10

Catégories simples hommes, simples femmes, simples enfants
Ouvert à tous
Non licenciés à 30/1
Finales le samedi
Lots à gagner   .

Tennis Club Houeillès 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 49 26 59  romain.dubois1@gmail.com

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English : Tournoi de tennis 18 ° édition

L’événement Tournoi de tennis 18 ° édition Houeillès a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Coteaux et Landes de Gascogne