Houeillès

Tournoi de tennis 18 ° édition

Tennis Club Houeillès Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-10

Catégories simples hommes, simples femmes, simples enfants

Ouvert à tous

Non licenciés à 30/1

Finales le samedi

Lots à gagner .

Tennis Club Houeillès 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 49 26 59 romain.dubois1@gmail.com

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English : Tournoi de tennis 18 ° édition

L’événement Tournoi de tennis 18 ° édition Houeillès a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Coteaux et Landes de Gascogne