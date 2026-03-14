Tournoi de tennis de Pra Loup

Terrains de tennis Uvernet-Fours Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-30

L’Open de tennis de Pra Loup, homologué par la FFT, est un des plus gros tournois de la région PACA et est ouvert à tous. Il est doté de plus de 30 000 euros de prix (argent et lots).

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Terrains de tennis Uvernet-Fours 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 84 18 87

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English :

The Pra Loup Tennis Open, approved by the FFT, is one of the biggest tournaments in the PACA region and is open to all. It is endowed with more than 30 000 euros of prizes (money and prizes).

L’événement Tournoi de tennis de Pra Loup Uvernet-Fours a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de Pra Loup