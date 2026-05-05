Tournoi de tennis de table Gymnase Yves Le Jannou Perros-Guirec

Perros-Guirec

Tournoi de tennis de table

Gymnase Yves Le Jannou 6 Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 00:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Que vous soyez joueur de compétition confirmé, joueur loisir ou débutant, si vous êtes déjà mordu de tennis de table ou vous souhaitez simplement vous remettre au sport, à votre rythme, si vous cherchez une activité à pratiquer en famille ou entre amis, rendez-vous au gymnase Yves Le Jannou pour des tournois de tennis de table dans une ambiance conviviale!

Deux tableaux distincts loisirs et compétitions

Ouverture de la salle et inscriptions à 19h, début des matchs à 20h.

Récompenses offertes pour les meilleurs joueurs de chaque tableau

Pas d’élimination, on joue toute la soirée ! .

Gymnase Yves Le Jannou 6 Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 15 50 04

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English :

L’événement Tournoi de tennis de table Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Perros-Guirec