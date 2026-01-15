Tournoi de tennis de Tence Tennis-club Le Chambon-sur-Lignon
Tournoi de tennis de Tence
Demi-finales de l’open de tennis de TENCE (circuit du Haut-Lignon). Matchs avec joueurs et joueuses de haut niveau
Tennis-club Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 06 96 62 tctence@fft.fr
Semi-finals of the TENCE tennis open (Haut-Lignon circuit). Matches with top players
